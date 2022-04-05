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Диетолог заявила об отсутствии необходимости в ежедневном потреблении супов

Диетолог Копытько заявила об отсутствии необходимости в ежедневном потреблении супов
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что в потреблении супа каждый день нет необходимости, несмотря на все его полезные свойства.

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Она подчеркнула, что намного больше пользы во втором блюде. Одна порция супа содержит намного меньше белка и остальных полезных веществ, чем мясные и овощные блюда. Врач добавила, что после тарелки жидкого человек скоро перестает чувствовать себя сытым.

«Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — сказала «Газете.Ru» диетолог.

Но в определенных случаях жидкую пищу и бульоны стоит внести в свое постоянное меню, например, после перенесенных операций, считает специалист.

«Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон — весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу», — отметила Копытько.

30 марта консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев поделился мнением, как можно разнообразить постное меню и добавить в него витамины. Он подчеркнул, что в рацион обязательно должны входить хлебные злаки (овес, ячмень, рожь, кукуруза, гречиха), супы (овощные бульоны с грибами или суп из бобовых с крупой), овощи (либо свежие, либо в виде салата с заправкой из оливкового масла). Помимо всего перечисленного, можно добавить морскую капусту, орехи, фрукты (груши, яблоки, сливы, виноград).

28 марта врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию весной. По словам специалиста, нужно есть большое количество зеленых овощей, содержащих магний. Специалист отметила, что также не следует забывать о фруктах, которые доступны в это время года. Употреблять их стоит ежедневно в свежем виде, уточнила диетолог.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

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