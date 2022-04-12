Мобильное приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье

В Московской области появилось мобильное приложение с расписанием автобусов. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Приложение «Транспорт Подмосковья» пока работает в тестовом режиме. Оно поможет пассажирам узнать, где находится нужный им автобус, а также посмотреть расписание онлайн.

По словам зампреда правительства региона Анны Кротовой, это пилотный проект, к которому сначала подключили автобусы «Мострансавто». Сейчас доступно свыше тысячи маршрутов.

«Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку», — приводит слова Кротовой телеканал «360».

Уточняется, что пассажиры также смогут оставлять в приложении свои отзывы о работе общественного транспорта, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.

6 апреля группа ГАЗ представила автобусы и коммунальную технику нового поколения. Образцы новых моделей были продемонстрированы в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий транспортного машиностроения. Была показана перспективная линейка автобусов вместимостью от 22 до 85 пассажиров. Среди моделей — низкопольные автобусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта и удобство входа-выхода для всех категорий пассажиров.