Участники спецоперации получили письма от юнармейцев из России

Российские военнослужащие, выполняющие задачи спецоперации по защите мирного населения Донбасса, получили письма из России от участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что школьники и юнармейцы написали письма в рамках акции «Письмо солдату». Письма из разных регионов России военнослужащим передавали в руки прямо на позициях.

Дети передали солдатам слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а также пожелали российским военным здоровья и скорейшего возвращения домой всем тем, кто в данный момент выполняет боевые задачи.

«Вторая гимназия, город Воронеж. Дорогие военачальники! Я хочу пожелать Вам успехов, удачи, храбрости! Никогда не сдавайтесь, не унывайте! Мы верим в вас!», — прочитал одно из писем военнослужащий Григорий.

«Нравится, что нас поддерживает детвора, люди. Все с нами! Очень приятно, конечно, когда в самую трудную минуту, находясь здесь, на самой горячей точке… приятно, когда нас поддерживают россияне, граждане. Молодцы! Спасибо всем!», — поделился впечатлениями военный.

Акция «Письмо солдату» зародилась более пяти лет назад. Ее суть — поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Юнармейцы неоднократно проводили подобные акции для российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что российских военных во время перемещения в сторону проведения спецоперации по защите населения Донбасса люди приветствовали вдоль дорог, размахивая флагами и сигналя клаксонами авто в след.

До этого, 3 апреля, организация ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» устроила акцию в поддержку российских военных, выполняющих спецоперацию по защите Донбасса.

Молодые люди провели демонстрацию на фоне проекции символа российской армии — буквы Z. Ребята рассказали, что эта буква для них является символом, который обозначает свободу, нашу идею и нашу гордость.

Участники «Волонтерской роты» также подчеркнули, что гордятся быть гражданами РФ, а также поблагодарили российских военных, выразив надежду, что поддержка придаст им мужества и сил.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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