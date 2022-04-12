Прямой эфир
Сюжет:

Участники спецоперации получили письма от юнармейцев из России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие, выполняющие задачи спецоперации по защите мирного населения Донбасса, получили письма из России от участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что школьники и юнармейцы написали письма в рамках акции «Письмо солдату». Письма из разных регионов России военнослужащим передавали в руки прямо на позициях.

Дети передали солдатам слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а также пожелали российским военным здоровья и скорейшего возвращения домой всем тем, кто в данный момент выполняет боевые задачи.

Ударная тень: положение боевиков на «Азовстали» резко ухудшилось
Основные события в ближайшие дни будут происходить севернее Мариуполя, прогнозируют эксперты

«Вторая гимназия, город Воронеж. Дорогие военачальники! Я хочу пожелать Вам успехов, удачи, храбрости! Никогда не сдавайтесь, не унывайте! Мы верим в вас!», — прочитал одно из писем военнослужащий Григорий.

«Нравится, что нас поддерживает детвора, люди. Все с нами! Очень приятно, конечно, когда в самую трудную минуту, находясь здесь, на самой горячей точке… приятно, когда нас поддерживают россияне, граждане. Молодцы! Спасибо всем!», — поделился впечатлениями военный.

Акция «Письмо солдату» зародилась более пяти лет назад. Ее суть — поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Юнармейцы неоднократно проводили подобные акции для российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что российских военных во время перемещения в сторону проведения спецоперации по защите населения Донбасса люди приветствовали вдоль дорог, размахивая флагами и сигналя клаксонами авто в след.

До этого, 3 апреля, организация ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» устроила акцию в поддержку российских военных, выполняющих спецоперацию по защите Донбасса.

Молодые люди провели демонстрацию на фоне проекции символа российской армии — буквы Z. Ребята рассказали, что эта буква для них является символом, который обозначает свободу, нашу идею и нашу гордость.

Участники «Волонтерской роты» также подчеркнули, что гордятся быть гражданами РФ, а также поблагодарили российских военных, выразив надежду, что поддержка придаст им мужества и сил.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022