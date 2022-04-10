Прямой эфир
Общество
Гинцбург отверг необходимость менять схему вакцинации от COVID-19
Экономика
Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
Мир
В МО сообщили об эвакуации за сутки более 26 тыс. человек с Украины и Донбасса
Армия
Россия доставила почти 10 тыс. т гуманитарной помощи на Украину
Мир
Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьеру Имрану Хану
Мир
В результате обстрела ВСУ были ранены 13 мирных жителей Мариуполя
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал очевидной причастность ВСУ к трагедии в Краматорске
Мир
В Госдуме призвали к отставке Борреля после его слов об Украине
Культура
Эрмитаж рассказал о задержанных на границе с Финляндией картинах
Мир
Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БЛА Bayraktar
Мир
Зеленский заявил о намерении Великобритании восстанавливать Киев

Колонну российских военных встретили со знаменами и флагами

Солдат РФ о возвращении в Россию: каждый встречает, каждый машет, предлагает помощь
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российских военных во время перемещения в сторону проведения спецоперации по защите населения Донбасса люди приветствовали вдоль дорог, размахивая флагами и сигналя клаксонами авто в след, о чем стало известно в воскресенье, 10 апреля.

На видео видно, как группы людей с флагами и Знаменами Победы встречает проезжающую колонну. Водители машин при этом сигналят им вслед. Сами военные признаются, насколько приятно и трогательно видеть такую поддержку.

«Как только пересекли границу, сразу почувствовали, что мы дома. Каждый встречает, каждый машет, предлагает помощь. Особенно хочется поблагодарить жителей города Щигры Щигровского района, каждый населенный пункт, через который проходит колонна. Там каждый человек пытается чем-то помочь, морально поддержать», — рассказал «Известиям» военнослужащий ВС РФ Максим.

Ранее, 9 апреля, представители организаций соотечественников в Ливане провели в Бейруте акцию в поддержку России. В ливанскую столицу из разных районов страны прибыли выпускники российских вузов с семьями. На набережной Рамлет-эль-Бейда участники создали на песке композицию из свечей «Zа Россию».

Ранее, 3 апреля, жители Кипра провели в Пафосе акцию в поддержку РФ. Несколько десятков человек вышли на улицу с поднятыми вверх российскими флагами.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022