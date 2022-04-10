Колонну российских военных встретили со знаменами и флагами

Российских военных во время перемещения в сторону проведения спецоперации по защите населения Донбасса люди приветствовали вдоль дорог, размахивая флагами и сигналя клаксонами авто в след, о чем стало известно в воскресенье, 10 апреля.

На видео видно, как группы людей с флагами и Знаменами Победы встречает проезжающую колонну. Водители машин при этом сигналят им вслед. Сами военные признаются, насколько приятно и трогательно видеть такую поддержку.

«Как только пересекли границу, сразу почувствовали, что мы дома. Каждый встречает, каждый машет, предлагает помощь. Особенно хочется поблагодарить жителей города Щигры Щигровского района, каждый населенный пункт, через который проходит колонна. Там каждый человек пытается чем-то помочь, морально поддержать», — рассказал «Известиям» военнослужащий ВС РФ Максим.

Ранее, 9 апреля, представители организаций соотечественников в Ливане провели в Бейруте акцию в поддержку России. В ливанскую столицу из разных районов страны прибыли выпускники российских вузов с семьями. На набережной Рамлет-эль-Бейда участники создали на песке композицию из свечей «Zа Россию».

Ранее, 3 апреля, жители Кипра провели в Пафосе акцию в поддержку РФ. Несколько десятков человек вышли на улицу с поднятыми вверх российскими флагами.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».