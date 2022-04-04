Волонтерская рота устроила акцию в поддержку российских военных

Организация «Волонтерская Рота Боевого Братства» (ВДМОД) 3 апреля устроила акцию в поддержку российских военных, выполняющих спецоперацию по защите Донбасса.

«Дорогие военные, сражайтесь смело, а мы в свою очередь всегда будем с вами и прикроем вас в нужный момент», — обратился организатор акции к военным.

Молодые люди провели демонстрацию на фоне проекции символа Российской армии — буквы «Z». Ребята рассказали, что эта буква для них является символом, который обозначает свободу, нашу идею, и нашу гордость.

Участники Волонтерской роты также подчеркнули, что гордятся быть гражданами РФ, а также поблагодарили российских военных, выразив надежду, что поддержка придаст им мужества и сил.

Ранее, 2 апреля, партия «Новые люди» организовала гуманитарный автопробег в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. В рамках акции колонна автомобилей направилась из Москвы в сторону Белгородской области. Участники автопробега заедут к раненым военным, а также посетят временные пункты размещения беженцев.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.