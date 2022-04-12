В Эквадоре начались протесты из-за отмены поставок бананов в Россию

Эквадорские фермеры устроили забастовку в связи с ограничениями на поставки бананов в Россию. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в местном издании El Universo.

«Мы хотим, чтобы правительство выкупило невостребованные партии бананов с учетом невозможности экспорта фруктов в Россию», — сказал Сегундо Солано, президент Ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро.

Также протестующие отметили, что на фоне новых санкций многие из них лишились источников дохода и теперь не имеют возможности расплатиться по кредитам.

«Кредиторы собираются конфисковать наше имущество в течение нескольких дней», — добавил один из участников забастовки.

Ранее, 26 марта, сообщалось о приостановке работы транспортных компаний, осуществлявших доставку товаров из Эквадора в Россию. Первыми на себе последствия санкций ощутили производители фруктов, цветов и мяса.

Накануне президент США Джо Байден обсудил с западными лидерами в Брюсселе нехватку продовольствия, которая, по его словам, будет реальной из-за ситуации на Украине. По словам американского лидера, цена санкций против России коснется очень многих стран, включая США и европейские государства. Он добавил, что поставки зерна из РФ и Украины вместе составляют почти 30% мирового объема торговли пшеницей, и призвал европейские и другие страны снять ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы облегчить проблемы, связанные с нехваткой продовольствия.

Все эти меры приняты в связи с введением антироссийских санкций. В частности, Евросоюз запретил сделки с ценными бумагами Центробанка, а США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. Кроме того, для российских авиакомпаний закрыто воздушное пространство ЕС и США. Впоследствии ряд зарубежных компаний приостановил деятельность на территории России, среди них платежные системы, крупные производители продуктов и хозяйственных товаров, а также авто- и авиапоставщики.

16 марта Конференция ООН по торговле и развитию доложила, что события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. Развитые страны особенно сильно пострадают от происходящего на фоне быстро «растущих цен на продовольствие, горючее и удобрения».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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