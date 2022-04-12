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Один человек погиб и трое ранены при взрыве в Ливане

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По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва в ливанском городе Сайда. Об этом сообщает во вторник, 12 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Отмечается, что взрыв прогремел рядом с разведывательным центром, связанным с шиитским движением «Амаль», союзным «Хизбалле».

Подробности произошедшего выясняются.

В октябре прошлого года в столице Ливана городе Бейрут произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, несколько десятков ранены.

Стрельба произошла не следующий день после того, как в центр Бейрута вышли недовольные расследованием мощного взрыва в ливанской столице, прогремевшего в порту в 2020 году. Собравшихся у Дворца правосудия участников санкционированной протестной акции, организованной «Амаль» и «Хизбалла», обстреляли из близлежащего высотного здания.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв на складе. Погибли более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Взрыв разрушил и повредил сотни зданий.

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