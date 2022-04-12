Бизнес попросил изменить контроль за авиадебоширами

Авиакомпании призвали упростить для экипажей самолетов правила по работе с авиадебоширами. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; в организацию входят крупнейшие авиакомпании России, включая «Аэрофлот») предложила Минтрансу скорректировать проект, ранее разработанный ведомством. «Известия» ознакомились с письмом организации.

Минтранс в январе 2022 года разместил для общественного обсуждения проект правил применения средств сдерживания к авиадебоширам на борту самолета. В ведомстве решили, что такими средствами будут пластиковые наручники и нейлоновые ремни. При этом бортпроводникам хотят запретить размещать уже связанного авиадебошира на креслах у прохода или выхода — только на креслах у окна или посередине.

В АЭВТ считают, что предложенные требования будет невозможно исполнить на практике.

«Перемещение такого пассажира, например, на соседнее кресло, может быть нереализуемым на практике или же вызвать дополнительный виток агрессии», — отметил в письме президент АЭВТ Владимир Тасун.

Проект Минтранса также предполагает постоянное наблюдение за уже связанным дебоширом. Получается, фактически один из членов экипажа должен будет всё время находиться рядом с этим пассажиром и не сможет выполнять свои обычные обязанности — подавать напитки и еду, обслуживать пассажиров или быстро эвакуировать их из самолета в случае необходимости, сказано в письме АЭВТ.

Также в ассоциации указали: из нынешней редакции проекта следует, что бортпроводники должны будут носить с собой наручники и ремни безопасности постоянно, даже когда они не пытаются применить их к дебоширам.

«Это требование является избыточным», — написал Тасун.

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