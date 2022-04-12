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Глава Южной Осетии объяснил идею о присоединении к России

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Инициатива проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России является логическим продолжением тех усилий, которые предпринимались все предыдущие годы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вышедший во второй тур выборов главы государства.

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«Напомню, что идея провести референдум о вхождении в состав РФ возникла и в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись домой, в Россию. Но тогда нам не удалось по внутриполитическим причинам использовать имеющееся на тот момент окно возможностей», — подчеркнул Бибилов.

Он отметил, что сейчас возникли все необходимые условия для присоединения.

«С учетом сложившейся международной обстановки мы считаем, что сейчас наиболее оптимальный момент для того, чтобы Южная Осетия, как и Крым и Севастополь, вернулась домой, войдя в состав Российской Федерации», — резюмировал глава государства.

Во время беседы он также рассказал об ожиданиях от второго тура и возможных провокациях со стороны Грузии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»

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