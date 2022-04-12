Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля подписал указ об отмене весеннего призыва в 2022 году, а также о переносе демобилизации отслуживших. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Отмечается, что данным актом будут внесены изменения в указ от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году».

Так, указом отменен очередной призыв к срочной службе в апреле-июне текущего года. Также была отложена демобилизация ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Ранее, 31 марта, стало известно, что по поручению Зеленского военные администрации появятся в восьми городах, подконтрольных ДНР: Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке (Дзержинске), Светлодарске, Славянске, Дружковке, Очеретино.

Позднее Зеленский издал указ о создании еще двух военных администраций в Донбассе.

Днем ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул страну во время военного положения, может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. При этом от 7 до 12 лет тюрьмы грозит военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду из страны.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране на 30 суток с 26 марта.

Украинский президент объявил военное положение в стране 24 февраля, в день начала спецоперации РФ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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