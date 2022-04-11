Полянский заявил о замеченных в Одессе переодетых в форму РФ военных ВСУ

Военных Украины, которые с целью провокации переоделись в форму российских солдат, заметили в Одессе. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации в понедельник, 11 апреля.

«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом, — подчеркнул парламентарий. — Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали».

Россия сообщила Организации Объединенных Наций о том, что украинскими властями готовятся новые провокации, отметил Полянский.

«Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», — заметил дипломат.

Также Полянский заявил, что украинская жестокость лишь подтверждает отсутствие альтернативы российской специальной операции.

«Печально, что Украина докатилась до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство») радикализма и экстремизма. Видя это, лишь убеждаешься в необходимости и безальтернативности осуществляемой Россией специальной военной операции», — добавил он.

5 апреля экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации «Красный Крест».

29 марта в МИДе России отношение к российским военнопленным на Украине назвали животной жестокостью, переходящей в садизм. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что отношение неонацистов к россиянам и гражданам ДНР и ЛНР, захваченным в плен, ужаснуло весь мир.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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