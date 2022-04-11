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РАФ отреагировала на нацистское приветствие российского гонщика

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Российская автомобильная федерация (РАФ) 11 апреля прокомментировала ситуацию с картингистом из России Артемом Северюхиным, который после победы на чемпионате Европы показал жест, напоминающий нацистское приветствие.

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Как сообщили «Известиям» в организации, в настоящее время выясняются обстоятельства происшедшего.

«РАФ сообщает, что Артем Северюхин получил открепление от РАФ и выступал в чемпионате под итальянской лицензией, именно поэтому в протоколе у Артема стоит итальянский флаг и на подиуме звучал итальянский гимн. Мы также сообщаем, что считаем неприемлемым любое, даже случайное, проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что дальнейшие комментарии о том, как будет расценено происшедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют после заседания Совета по спорту.

Инцидент произошел накануне на награждении чемпионата Европы по картингу в Портимане (Португалия). Гонщик выступал под итальянским флагом из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA), наложенных на РФ в связи с событиями на Украине.

На церемонии награждения Северюхин ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Этот жест известен как «римский салют», который использовался в нацистской Германии.

После того как видео с церемонии награждения разошлось в соцсетях, федерация удалила все публикации с сайта, связанные с этапом в Портимане. Также закрыты комментарии к новостям.

Северюхину 15 лет. До победы на чемпионате Европы он дважды становился победителем первенства России по картингу, в 2019 и 2020 годах.

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