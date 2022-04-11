Движение по первой очереди севастопольского участка «Тавриды» запустят 1 мая

Первые инженерные сооружения на севастопольском участке трассы «Таврида» завершат 1 мая, после чего запустят техническое движение. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено в понедельник, 11 апреля.

«1 мая 2022 года будут завершены работы по строительству первой очереди искусственных сооружений: моста через реку Черная, путепроводов через улицу Нефтяная и железнодорожные пути. Движение будет открыто по двум полосам правой проезжей части, на искусственных сооружениях будет установлено барьерное ограждение, на дорожную одежду — нанесена разметка», — сообщил Иено.

Он отметил, что строительство восьмого этапа «Тавриды» идет опережающими темпами. На данный момент строительная готовность объекта составляет около 65%.

Трасса «Таврида» — автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова.

Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году. Общая готовность трассы составляет около 90%.