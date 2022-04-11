Пушилин заявил об интенсификации операции по освобождению территорий ДНР
Операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики (ДНР) будет интенсифицирована. Направления, по которым необходимо ускорить шаги, уже обозначены. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналистам иностранных СМИ в понедельник, 11 апреля.
«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что, чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определенные шаги», — сказал глава республики.
Также Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся до 3 тыс. украинских националистов.
Ранее в этот день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, к настоящему времени порт Мариуполя освобожден примерно на 80%, передает RT.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщается на сайте kp.ru.
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