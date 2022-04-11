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Пушилин заявил об интенсификации операции по освобождению территорий ДНР

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Операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики (ДНР) будет интенсифицирована. Направления, по которым необходимо ускорить шаги, уже обозначены. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналистам иностранных СМИ в понедельник, 11 апреля.

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«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что, чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определенные шаги», — сказал глава республики.

Также Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся до 3 тыс. украинских националистов.

Ранее в этот день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, к настоящему времени порт Мариуполя освобожден примерно на 80%, передает RT.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщается на сайте kp.ru.

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