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Болгария вышла из соглашения с РФ по обмену секретной информацией

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Болгария приняла решение о выходе из соглашения с РФ по обмену секретной информацией. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает болгарская газета «24 часа».

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Соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации было подписано в 2007 году. Документ регламентировал уровень секретной информации, которой могли обмениваться спецслужбы стран, а также механизмы их передачи и хранения. Отмечается, что МИД Болгарии поручено уведомить Москву о принятом решении.

6 апреля стало известно, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла. На этом настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария».

4 апреля первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. Перед этим болгарская прокуратура уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о якобы разведывательной деятельности, в которой замешан российский дипломатический работник. При этом никаких доказательств представлено не было.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.

8 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила Митрофанова, формулировка причины высылки, обычная для Запада, — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты покинули страну.

2 марта София также объявляла о высылке двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что сотрудники посольства обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.

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