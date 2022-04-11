Москву накрыли два циклона

Московский регион находится в месте перехода двух циклонов — атлантического и южного, рассказала «Известиям» в понедельник, 11 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, именно это является причиной ненастной погоды в этот день.

Метеоролог также рассказала, что на текущей неделе в Москве ожидается потепление до +13 градусов. Правда, к концу недели погода станет более дождливой и прохладной.

В этот же день, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

8 апреля Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.