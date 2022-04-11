Прямой эфир
Сюжет:

Москву накрыли два циклона

Метеоролог Позднякова: Москва находится в месте перехода атлантического и южного циклонов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский регион находится в месте перехода двух циклонов — атлантического и южного, рассказала «Известиям» в понедельник, 11 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

По ее словам, именно это является причиной ненастной погоды в этот день.

Метеоролог также рассказала, что на текущей неделе в Москве ожидается потепление до +13 градусов. Правда, к концу недели погода станет более дождливой и прохладной.

В этот же день, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

8 апреля Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022