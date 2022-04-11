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Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве в ближайшие два дня

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Порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой, сообщил в понедельник, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса.

«К сожалению, солнца будет мало, осадки прогнозируются. Наиболее заметные будут в понедельник и вторник — выпадет не менее четверти месячной нормы», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Однако, отметил ученый, москвичей порадует солнце, но на короткое время. Днем в ближайшие дни будет в районе +10 градусов. А вот в ночь на четверг и пятницу ожидается похолодание до +1 градуса. Как подчеркнул Вильфанд, это «совершенно нормальная ситуация для этого времени».

Ранее, 8 апреля, Вильфанд спрогнозировал в Москве во второй половине апреля и начале мая заморозки. По его утверждению, это весьма характерно для столицы. При этом уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, заметил он.

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