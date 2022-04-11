Прямой эфир
Мир
Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Ступине выросло до семи
Армия
Украинские националисты заминировали подступы к порту Мариуполя
Общество
В Сахалинской области задержали группу крабовых браконьеров
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям
Мир
В ДНР заявили об освобождении 80% порта в Мариуполе
Мир
В Турции заявили о возможности приобретения российских Су-57
Мир
ВСУ сдали российским военным новые танки в Харьковской области
Политика
Депутат Госдумы предложил запретить госслужащим выезд за границу
Армия
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 под Харьковом
Армия
ВС РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
Сюжет:

Москвичам пообещали потепление до +13 градусов

Метеоролог Позднякова пообещала потепление до +13 градусов в Москве на этой неделе
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на текущей неделе ожидается потепление до +13 градусов, рассказала в понедельник, 11 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

По ее словам, в понедельник ожидается выпадение 5–10 мм осадков, а температура воздуха составит +6...+8 градусов. Во вторник будет облачно, дождливо, ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса, а днем — +10...+12.

«Наиболее комфортная погода будет в четверг и пятницу, осадков не ожидается, а температура повысится до +11...+13 градусов, ночная в пределах +2...+5. Правда, в конце недели погода станет более дождливой и за счет этого будет ощущаться прохлада, в субботу и воскресенье температура воздуха составит +7...+12 градусов», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Ранее, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой. Но при этом, по его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

8 апреля Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022