Москвичам пообещали потепление до +13 градусов

В Москве на текущей неделе ожидается потепление до +13 градусов, рассказала в понедельник, 11 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в понедельник ожидается выпадение 5–10 мм осадков, а температура воздуха составит +6...+8 градусов. Во вторник будет облачно, дождливо, ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса, а днем — +10...+12.

«Наиболее комфортная погода будет в четверг и пятницу, осадков не ожидается, а температура повысится до +11...+13 градусов, ночная в пределах +2...+5. Правда, в конце недели погода станет более дождливой и за счет этого будет ощущаться прохлада, в субботу и воскресенье температура воздуха составит +7...+12 градусов», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Ранее, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой. Но при этом, по его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

8 апреля Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.