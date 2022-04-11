Тренер Буянова рассказала о работе с фигуристкой Косторной

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала в понедельник, 11 апреля, о том, как проходит работа с чемпионкой Европы Аленой Косторной, недавно перешедшей к ней в группу.

«Прошло мало времени. Пока идет работа. Пока я ее смотрю. Не значит, что я ее взяла. Пока мы смотрим, можем мы работать или не можем. Посмотрим. Она взрослый человек, не маленькую девочку берем», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

О переходе Косторной к Буяновой стало известно 2 марта. До этого фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе, к которой вернулась в марте 2021 года после перехода в Академию Евгения Плющенко.

В декабре того же года Косторная из-за перелома правой кисти была снята с чемпионата России. Тогда она заявила, что останется в большом спорте еще на один олимпийский цикл. Однако в середине февраля 2022-го спортсменка снова сломала руку и досрочно завершила сезон.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде. Высшее достижение спортсменки — победа на чемпионате Европы – 2020 в Граце и в финале Гран-при-2019, который прошел в Турине.