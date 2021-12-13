Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Фигуристка Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Подробности травмы 18-летней спортсменки не уточняются.

В текущем сезоне Косторная вернулась обратно в команду к Этери Тутберидзе, после того как попробовала тренироваться в академии Евгения Плющенко.

На двух этапах Гран-при осенью 2021 года Косторная не смогла одержать побед, но по сумме зачетных баллов сумела пройти в финал Гран-при. Высшее достижение спортсменки — победа на чемпионате Европы – 2020 в Граце и в финале Гран-при-2019, который прошел в Турине.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года. Именно на этом турнире российские спортсмены будут бороться за путевки на Олимпиаду-2022 в Пекин.

Ранее, 23 сентября, из-за проблем со здоровьем другая российская фигуристка — Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.