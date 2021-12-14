Косторная останется в фигурном катании до Олимпийских игр – 2026

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не намерена завершать карьеру и останется в большом спорте на еще один олимпийский цикл. Об этом во вторник, 14 декабря, спортсменка сообщила в своем Instagram.

В понедельник фигуристка из-за перелома правой кисти снялась с чемпионата России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. На турнире будут разыграны путевки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Косторная была одной из фавориток соревнований.

18-летняя ученица Этери Тутберидзе является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В текущем сезоне она стала второй на этапе во Франции и третьей на этапе в Канаде, уточняет газета «Спорт-Экспресс».

Ранее, 23 сентября, из-за проблем со здоровьем другая российская фигуристка, Александра Трусова, снялась с произвольной программы на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

До этого Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани. 17-летняя фигуристка набрала 74,53 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева — 70,66 балла. Тройку лидеров замкнула Вероника Яметова — 65,49.