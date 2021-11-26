Золото России: наши фигуристы способны победить во всех видах в Сочи

Заключительный этап Гран-при олимпийского сезона пройдет в России. Но в не совсем традиционном месте — обычно это была Москва, а в этом году турнир пройдет в Сочи, во дворце спорта «Айсберг», который в 2014 году принимал зимнюю Олимпиаду. Основная задача соревнования — доформировать список участников декабрьского финала Гран-при. На поездку в Осаку претендуют сразу несколько российских фигуристов.

Загадочный фактор

Первая загадка, на которую предстоит найти ответ в ближайшие дни, — в какой форме к Rostelecom Cup подошли спортсмены из группы Алексея Мишина. Участник прошлогоднего чемпионата мира Евгений Семененко пропустил турнир в Австрии из-за травмы, которую он получил на тренировке этапа Гран-при в Канаде. Чуть позже с этого старта снялись Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда. Как позже выяснилось, у Туктамышевой за несколько часов до вылета поднялась температура, а Коляда и другие члены команды почувствовали недомогание. В итоге решено было остаться в Санкт-Петербурге.

Несколько дней было непонятно, каково же в итоге состояние петербургских фигуристов — тренер отмалчивался, говоря только, что, если он ничего не комментирует, значит, так надо. Через некоторое время стало известно, что болезнь отступила и это не коронавирус. Появились определенные надежды, что все-таки этап в Сочи для этих спортсменов состоится. Все наверняка помнят пневмонию после финала Гран-при в Канаде и ковид в прошлом году у Туктамышевой, поэтому основания для опасений были. Но, кажется, всё обошлось, и все трое выступят в Сочи.

Лизе нужно попадать на пьедестал, причем неважно, на какое место: с любым из них она должна отбираться в финал. То же самое касается и Майи Хромых — обе фигуристки на своих этапах были вторыми. Правда, у Туктамышевой сумма баллов оказалась повыше. Второй момент: нужно не пустить в тройку бельгийку Луну Хендрикс — если она возьмет серебро, а кто-то из россиянок станет четвертой, то они в финал не пройдут. Это всё при условии, что Камила Валиева будет первой — судя по оценкам на первых соревнованиях в сезоне, вряд ли что-то может фатально изменить этот расклад. Отдельно можно будет последить за азербайджанкой Екатериной Рябовой, полячкой Екатериной Кураковой и американкой Мэрайей Белл. Но на финал никто из них не претендует, поэтому здесь можно просто спокойно наслаждаться прокатами.

— У наших девочек хорошие шансы на первое место, — сказала «Известиям» серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова. — Рассчитывать, что все наши три девочки забьют пьедестал, не стоит, конкуренция есть. Это было видно на этапе Италии. Я могу сказать, что у всех абсолютно равные шансы на второе и третье место. Единственное, что первое место за собой застолбила Камила Валиева с ее прекрасным катанием и очень сложным номером.

У одиночников более запутанная ситуация: Михаил Коляда точно может быть первым или вторым для отбора в финал. А вот у Евгения Семененко получится это сделать, если он выиграет этап — для этого как раз нужно быть выше Коляды. Задача сложная, даже учитывая нестабильность трехкратного чемпиона России: компоненты у Миши значительно выше.

Помешать планам фигуристов из группы Мишина могут Маттео Риццо из Италии и Марк Кондратюк, занимающийся под руководством Светланы Соколовской. Маттео на первом этапе был пятым, так что на поездку в Токио он не претендует, а вот на пьедестал — да. Так же, как и Марк, у которого это вообще дебют в серии Гран-при. При чистом прокате вмешаться в борьбу может и Морис Квителашвили из Грузии, который на национальном Rostelecom прошлого года обошел всех россиян, кроме Коляды.

Парное доминирование в Сочи

В парных видах тоже вполне вероятно, что оба золота останутся в России — все-таки в столице зимних Олимпийских игр – 2014 выступают и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, которые победили на чемпионате мира. Так что в прогнозах их смело можно ставить на первое место — вряд ли тут получится ошибиться. Первые этапы этих спортсменов показали то же самое. А вот за места на пьедестале будет серьезная борьба.

Мишиной/Галлямову конкуренцию попробуют составить Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, недавно перешедшие в группу к Тамаре Москвиной. Для них это самый серьезный старт в карьере — да, в прошлом году был еще один Rostelecom Cup, но он проводился в форме национального соревнования. Пара владеет сложными прыжками, которые считаются их сильной стороной, но стабильность пока пришла не до конца. Зато уже сейчас просматривается потенциал дуэта с заделом на следующий олимпийский цикл.

На второе место точно нацелились Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, которые с таким результатом отберутся в финал Гран-при. А вот если займут место ниже, то придется сравнивать их баллы с оценками россиян Юлии Артемьевой / Михаила Назарычева и японцев Рику Миуры / Рюити Кихары. У Даши и Дениса очень новаторские постановки в этом сезоне с кучей акробатических элементов, но, чтобы они заиграли, нужно ждать чистого исполнения. В таком случае это будут по-настоящему олимпийские программы.

— Денису Ходыкину я хотел бы пожелать немного заняться собой, — отметил в беседе с «Известиями» серебряный призер Олимпийских игр – 1980 Сергей Шахрай. — Есть ощущение, что у него проблемы с лишним весом. Сбросить немного, тогда он будет конкурентоспособен. Все проблемы со здоровьем наверняка идут от лишнего веса. Трудно представить, как он тренируется, поэтому хорошо бы привести себя в порядок и выглядеть достойно на льду. Сейчас пара не так эффектна, как могла бы быть, поэтому они и проигрывают. У него ведь такая хорошая и элегантная партнерша, нужно соответствовать.

Помешать российскому пьедесталу способны итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро и австрийцы Мириам Циглер / Северин Кифер. Ошибаться россиянам не стоит.

В танцах Виктория Синицина / Никита Кацалапов практически стопроцентно должны выигрывать этап, если только не произойдет каких-то чрезвычайных обстоятельств. На втором месте могут быть итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри — и этот результат как раз не даст россиянам Александре Степановой / Ивану Букину пробиться в Осаку.

В битву за пьедестал в Сочи и одну из путевок на Олимпийские игры в составе российской сборной вступят Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин и Елизавета Худайбердиева / Егор Базин. Побороться им придется с канадцами Лоранс Фурнье-Бодри / Николаем Сёренсеном и испанцами Сарой Уртадо / Кириллом Халявиным.

Короткие программы спортсмены покажут в пятницу, начало — в 13:30 мск. Произвольные пройдут в субботу.