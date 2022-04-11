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В Совфеде указали на необходимость РФ и Западу сценария выхода из кризиса

Спикер Совфеда Косачев заявил о необходимости России и Западу сценария выхода из кризиса
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В сложившейся ситуации России и Западу необходим сценарий выхода из кризиса, который для каждой из сторон не считался бы собственным поражением. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Нужен сценарий выхода из кризиса, который бы каждая сторона не посчитала своим поражением. Пока же идет жесткое противостояние по сценарию «игры с нулевой суммы»: любой вариант, при котором Россия бы не проиграла, будет считаться поражением Запада», — цитирует его «РИА Новости».

По словам сенатора, США и Европа именно так это и преподносят гражданам. Пока Запад будет придерживаться такой позиции, вариантов урегулирования между сторонами найти не удастся, считает Косачев.

«Если и когда удастся протрезветь и отойти от такой логики, то варианты урегулирования будут возникать. До этого диалога с Западом не будет, ибо в условиях экономической войны на уничтожение он утрачивает смысл», — отметил он.

9 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что конфликт с Россией с точки зрения стран Запада можно рассматривать как способ «покончить» с мировой многополярностью.

3 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако он отметил, что эти усилия иллюзорны

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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