Жители Челябинска обеспокоены вырубкой деревьев в городе

Жители Челябинска сообщили о вырубке березовой рощи на северо-западе города, вдоль Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих. При этом в Генплане нет документов, которые говорили бы о том, что на этом месте планируется строительство того или иного объекта. На сайте мэрии и в отделах района информации об этом граждане тоже не нашли.

Позже выяснилось, что деревья вырубают под строительство жилых домов. В планах у строительной компании «Икар» — вырубка 800 деревьев. Вместо них обещают посадить новые саженцы, пишет kursdela.biz.

Ранее сообщалось, что в Челябинске построят новую дорогу до отдаленного поселка Чурилово. Ее стоимость составит 173 млн рублей. Протяженность дороги будет 900 м, ширина – 7,5 м, ширина тротуаров — 3 м.