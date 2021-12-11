Новую дорогу построят в Челябинске за 173 млн рублей

В Челябинске планируют построить новую дорогу до отдаленного поселка Чурилово. Ее стоимость составит 173 млн рублей, сообщает 11 ноября Kursdela.biz.

Дорогу построят на улице 2-я Эльтонская на участке от улицы Трашутина до берега Первого озера в поселке Чурилово. Ее протяженность составит 900 м, ширина – 7,5 м, ширина тротуаров – 3 м.

По данным издания, подрядчик на работы уже определен. Он выполнит заказ за 173 млн рублей при начальной цене контракта в 194 млн рублей.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова сообщила, что в 2022 году в городе начнется строительство трассы для дрифтинга. Она написала в своем Instagram, что гонщикам не место на дорогах общего пользования. Поэтому задача властей — создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин.