Актер Деревянко рассказал о работе над образом в фильме «Подельники»

Актер Павел Деревянко уверен, что разноплановые роли совсем неплохи на начальных этапах творческого пути, потому что количество рано или поздно переходит в качество. Накануне премьеры драмы Евгения Григорьева «Подельники» «Известия» поговорили с артистом об актерском вызове, работе над образом и жизненности на экране, которая всякий раз оказывается шире и мощнее выдуманной сюжетной линии.

Своего героя в «Подельниках» — Витю Людоеда — актер характеризует как «слишком экстравагатного» и по-своему привлекательного.

«Я думаю, что это человечность — несмотря на то, что он убийца и абсолютное зло, ему сопереживаешь», — сказал он.

Деревянко признался, что такую роль ждал давно.

«Я ее очень долго ждал, для меня это большой актерский вызов… За долгие годы первый раз я сыграл человека, который абсолютно не похож на меня ни внешне, ни внутренне, поэтому нужно было найти особенные выразительные средства для его воплощения», — отметил актер.

По его словам, поиск образа представляет собой совместную работу. Прежде всего, с режиссером, но важна и своя, «домашняя».

Любопытная деталь: жители деревни в картине говорят на специально придуманном лингвистами языке, чтобы нельзя было классифицировать, где конкретно это могло происходить, отметил Деревянко.

На вопрос, как ему работалось с партнерами по площадке — Юрой Борисовым, Лизой Янковской, актер заявил, что «актерский ансамбль — мечта» и добавил, что помимо звезд в фильме снимались еще несколько артистов из Петербурга и Москвы, Перми и непрофессионалы. А собака его героя Вити Людоеда приехала из Крыма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 11 апреля в 10:00:

«Сейчас хочется как можно меньше комедийной работы»