Силуанов заявил о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу

Россия как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы выполнить свои долговые обязательства. Об этом заявил в разговоре с «Известиями» министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Российская Федерация как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, как это происходило раньше, то есть в тех валютах, по которым мы и осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах. С чем мы столкнулись? Валютные счета Минфина заморожены, золотовалютные резервы ЦБ заморожены», — сказал министр.

Силуанов отметил, что Россия до последнего даже в этих условиях проводила расчеты в долларах перед своими обязательствами.

Министр финансов рассказал, почему Западу так важно, чтобы было произнесено слово «дефолт». По его словам, дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад будет всеми силами стараться реализовать это, чтобы ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране.

Он также подчеркнул, что со стороны Запада странно говорить о нарушении контрактных обязательств Россией при переводе валюты платежей за газ на рубли.

«Все контрактные обязательства с их стороны нарушаются по другим нашим поставкам на экспорт — по нефти, углю. Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты», — подчеркнул Силуанов.

Он отметил, что эта ситуация четко показывает настоящее лицо западной демократии и западных правовых систем.

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7 апреля Силуанов заявил, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по внешнему долгу.

6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальных оснований для дефолта в России нет, но может быть искусственно создана дефолтная ситуация. По его словам, Россия имеет все ресурсы для обслуживания своих долгов. Но значительная сумма резервов заблокирована в других странах. Если блокировка продолжится и будут останавливаться переводы по обслуживанию долга, то обязательства могут погашаться в рублях, объяснил он.

16 марта Силуанов отметил, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Двумя днями ранее он заявил, что заморозку валютных счетов Центрального банка и российского правительства можно расценить как стремление Запада создать искусственный дефолт России.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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