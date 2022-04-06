Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России

Реальных оснований для дефолта в России нет, но может быть искусственно создана дефолтная ситуация. Об этом в среду, 6 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия имеет все ресурсы для обслуживания своих долгов. Но значительная сумма резервов заблокирована в других странах, если блокировка продолжится и будут останавливаться переводы по обслуживанию долга, то обязательства могут погашаться в рублях, объяснил он.

«Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — добавил Песков.

Песков отметил, что никаких оснований для дефолта «нет даже рядом».

Вопрос о том, что Минфин России в этот же день впервые выполнил в рублях обязательства по евробондам на $649,2 млн, пресс-секретарь президента РФ переадресовал в Центробанк и правительство.

Как ранее в среду сообщил российский Минфин, иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042». Общая сумма платежа составляла $649,2 млн.

16 марта глава ведомства Антон Силуанов отметил, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Двумя днями ранее он заявил, что заморозку валютных счетов Центрального банка и российского правительства можно расценить как стремление Запада создать искусственный дефолт России.

Также в марте о возможности дефолта России на фоне санкций Запада заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные в отношении РФ, загнали страну в рецессию, которая будет носить глубокий характер.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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