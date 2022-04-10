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Бывшие офицеры НАТО назвали особенности спецоперации РФ в Донбассе

Экс-офицеры НАТО удивились особенностям тактики спецоперации России на Украине
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Бывшие военнослужащие НАТО после анализа спецоперации в Донбассе озвучили пять основных моментов, которые поразили западные страны. Мнения офицеров 10 апреля приводит издание LIFE.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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Ветеран танковых войск ФРГ Андреас Вебер удивлен тем, что солдаты РФ тратят относительно мало сил, при этом качественно справляются с боевыми задачами. Помимо этого, немецкий офицер в отставке обратил внимание на высокую скорость действий Вооруженных сил Российской Федерации. Армия РФ исполняет задачи быстрее натовских войск в пять-семь раз.

Поляк Вислав Кадышевич, служивший в войсках специального назначения, отметил, что вооружение России намного эффективнее, подобного оружия в Европе нет. Также была отмечена непредсказуемость в действиях армии РФ. Планы изменяются с регулярной частотой, а это сбивает с толку разведку Украины и Запада.

Кроме того, Кадышевич поражен тактикой, которую проявила Россия во время блокировки значительной группировки ВСУ на территории Донбасса. Солдаты не могут выйти из области и заручиться поддержкой других регионов, так как войска России заранее успели ликвидировать все большие склады с горюче-смазочными веществами.

Оба военных сошлись на одном мнении и заявили, что украинское правительство поспешно назвало свою армию мощнейшей в Европе, потому что по факту Украина оказалась не готова к реальным боевым условиям.

10 апреля Минобороны Российской Федерации сообщило об уничтожении высокоточными ракетами штаба и места базирования нацбатальона «Днепр» в Днепропетровской области Украины за ночь. Это произошло в населенном пункте Звонецкое. На днях туда прибыло пополнение из иностранных наемников, отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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