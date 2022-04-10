Бывшие офицеры НАТО назвали особенности спецоперации РФ в Донбассе

Бывшие военнослужащие НАТО после анализа спецоперации в Донбассе озвучили пять основных моментов, которые поразили западные страны. Мнения офицеров 10 апреля приводит издание LIFE.

Ветеран танковых войск ФРГ Андреас Вебер удивлен тем, что солдаты РФ тратят относительно мало сил, при этом качественно справляются с боевыми задачами. Помимо этого, немецкий офицер в отставке обратил внимание на высокую скорость действий Вооруженных сил Российской Федерации. Армия РФ исполняет задачи быстрее натовских войск в пять-семь раз.

Поляк Вислав Кадышевич, служивший в войсках специального назначения, отметил, что вооружение России намного эффективнее, подобного оружия в Европе нет. Также была отмечена непредсказуемость в действиях армии РФ. Планы изменяются с регулярной частотой, а это сбивает с толку разведку Украины и Запада.

Кроме того, Кадышевич поражен тактикой, которую проявила Россия во время блокировки значительной группировки ВСУ на территории Донбасса. Солдаты не могут выйти из области и заручиться поддержкой других регионов, так как войска России заранее успели ликвидировать все большие склады с горюче-смазочными веществами.

Оба военных сошлись на одном мнении и заявили, что украинское правительство поспешно назвало свою армию мощнейшей в Европе, потому что по факту Украина оказалась не готова к реальным боевым условиям.

10 апреля Минобороны Российской Федерации сообщило об уничтожении высокоточными ракетами штаба и места базирования нацбатальона «Днепр» в Днепропетровской области Украины за ночь. Это произошло в населенном пункте Звонецкое. На днях туда прибыло пополнение из иностранных наемников, отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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