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ВС РФ уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр»

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Минобороны РФ 10 апреля сообщило об уничтожении высокоточными ракетами штаба и места базирования националистического батальона «Днепр» в Днепропетровской области Украины.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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Кроме того, были уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

Также в районах семи населенных пунктов российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС (Воздушно-космические силы. — Ред.) России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — добавил Конашенков.

Накануне стало известно, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Новомосковска Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также склад с авиационными средствами поражения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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