Экс-кандидат в президенты Франции оценил перспективы Ле Пен после выборов

Глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая сегодня на выборах президента Франции будет бороться за пост главы государства, проводит свою последнюю избирательную кампанию. Об этом заявил в воскресенье, 10 апреля, лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Асселино, который и сам ранее был кандидатом в президенты Франции, напомнил, что Ле Пен уже участвовала в выборах в 2011 и 2017 годах и ни разу их не выигрывала. В случае проигрыша и в третий раз она может остаться на посту своей партии или вообще уйти из политики.

«Нынешняя кампания для Ле Пен — последняя. Она уже дала это понять, не уточнив, что она будет делать дальше», — цитирует лидера партии «РИА Новости».

Ле Пен заняла третье место в первом туре президентских выборов во Франции 2011 года. А в борьбе с действующим французским лидером Эммануэлем Макроном в 2017 году проиграла «после провальных дебатов, в которых она продемонстрировала свою неподготовленность», отметил Асселино. В этом году конкуренцию Ле Пен составляет все тот же Макрон, и хотя она более подготовлена, за ней всё равно сохраняется твердая вторая позиция после нынешнего главы государства.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, избирательные участки уже открылись, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост помимо Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен претендуют еще 10 политиков.

Накануне, 9 апреля, во Франции активисты «желтых жилетов» в так называемый день тишины — за сутки до президентских выборов — вышли на улицы Парижа, протестуя против политики действующего французского лидера. В руках у них были антипрезидентские плакаты и файеры. В случае переизбрания Макрона лидеры профсоюзов уже пообещали небывалые акции протеста.

За неделю до первого тура президентских выборов кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, согласно опросу Французского института изучения общественного мнения (IFOP), сократила отставание от Макрона. Согласно ему, рейтинг Ле Пен за две недели вырос на 3,5% — до 22%. Макрона поддерживают 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.

Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая — хоть и очень небольшая — вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».