Экономист заявил о снижении цен на технику на фоне укрепления рубля

Падение цен на товары в некоторых секторах российской экономики уже началось. Пока это ощущается в сравнении с пиковыми ценами марта, рассказал в воскресенье, 10 апреля, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, существенно подешевела техника: примерно на 20-30% в зависимости от вида продукции и производителя.

«Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в 2-3 раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа», — пояснил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Переславский спрогнозировал снижение цен на товары, которые в основном приобретались в кредит, поскольку по таким ставкам их пока брать не будут. Речь идет о вторичной недвижимости и автомобилях.

Как отметил эксперт, в дальнейшем многие компании просто скорректируют цены на уровень девальвации рубля.

Ранее, 8 апреля, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что укрепление рубля в конце марта – начале апреля привело к снижению цен на бытовую технику и электронику. Цены на пылесосы опустились на 3,44%, на телевизоры — на 7,33%.

О начале снижения цен на российском потребрынке заявлял «Известиям» 6 апреля специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, через два-три месяца также возможно небольшое падение цен, в пределах 5–7%.

Укрепление рубля продолжается уже не первую неделю. На торгах в пятницу, 8 апреля, курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября, а курс евро впервые с июня 2020 года понизился до 78 рублей. Накануне курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, а евро — ниже 84 рублей впервые с 30 декабря.

Как сообщали «Известия», ряд предпринимателей в последние недели повысил цены в разы на продукцию даже из старых партий. Подчеркивалось, что не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией.

25 марта ФАС предложила наказывать за спекуляцию всех участников рынка.

Рост цен произошел после новых санкций Запада против России, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию в Донбассе. Как тогда уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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