Эксперт заявил о начавшемся снижении цен на потребрынке России

Снижение цен на российском потребительском рынке по факту началось уже сейчас, а через два-три месяца если оно и будет, то небольшим, в пределах 5–7%. Об этом заявил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в среду, 6 апреля.

Ранее в этот же день директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец спрогнозировал, что спустя два-три месяца можно заметить снижение цен на потребтовары, чему поспособствует укрепление рубля к доллару и евро. Эксперт отметил, что продавцам придется скорректировать цены для привлечения покупателей и тот, кто первым скинет стоимость товаров, сможет заработать. Однако для этого бизнесу понадобится от двух до трех месяцев, пока он убедится в устойчивой стабилизации рубля.

«В период пиковых цен в начале марта стоимость огромного количества товаров в тех же ритейлерах бытовой техники уменьшилась на 15–20%. И в условиях жестких санкций в отношении РФ, и только-только начинающего работу параллельного импорта наценка в те же 15–20% к стоимости от середины февраля представляется вполне нормальной на текущий момент, особенно с учетом того, что рубль откатился к отметкам конца февраля. Но до показателей начала года рубль уже не дойдет», — сказал Вавилов.

К тому же, по его словам, курс валют сейчас полностью управляется Банком России в лице Мосбиржи — там слишком мало крупных игроков, а всех нерезидентов от рынка просто отрезали.

Если же говорить о стоимости продовольствия, то это больше вопрос к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и правительству, чем к макроэкономике и валютному рынку, полагает специалист. Цены на продукты постепенно переходят под контроль власти, так что с учетом прогнозов по урожаю, который предвидится очень хорошим в этом году, особенно с учетом многочисленных субсидий и льготных кредитов для аграриев, цены на еду действительно начнут снижаться, отметил эксперт.

«Но опять-таки причина этого будет не в укреплении рубля», — заключил он.

Накануне ведущий бренд-менеджер компании — производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров рассказал о постепенной стабилизации ситуации на рынке электроники: цены пошли вниз. Ссылаясь на данные «Ситилинка», он указал, что падение составило до 20%, и спрогнозировал сохранение тенденции. Он добавил, что, хотя стоимость ноутбуков к прежним значениям не вернется, общее удорожание относительно предкризисных времен вряд ли превысит 20–30%.

25 марта ФАС предложила наказывать за спекуляцию всех участников рынка.

Как писали «Известия», ряд предпринимателей в последние недели повысил цены в разы на продукцию даже из старых партий. Подчеркивалось, что не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией.

Цены повысились после новых санкций Запада против России, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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