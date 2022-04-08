В АКОРТ заявили о снижении цен на бытовую технику и электронику

Укрепление рубля в конце марта–начале апреля привело к снижению цен на бытовую технику и электронику. Цены на пылесосы опустились на 3,44%, на телевизоры — на 7,33%. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле, в пятницу, 8 апреля.

Он подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные экономические условия, ритейл остается ответственным участником рынка, погруженным в социальные вопросы.

Караваев отметил, что экономика в 2022 году работает в условиях волатильности, а на потребительские цены продолжает влиять колебание курсов валют. Цены в продовольственном сегменте демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, темп роста стоимости плодоовощной продукции замедлился до 1,4% с 2,7% в конце марта. При этом подорожали лук — на 14,2%, капуста — на 13,2% и свекла — на 8,5%. Снизились цены на огурцы — на 7,2% и помидоры — на 3,5%.

Основополагающими факторами здесь остаются сезонность, складские запасы и возможность быстро нарастить импорт в случае необходимости, указал он.

Участники заседания отметили, что несмотря на сложность текущей ситуации, ритейл не прекращает исполнять свои социальные функции. Например, ряд компаний — членов АКОРТ развивают программы по трудоустройству граждан, потерявших работу и беженцев. Продолжается сбор гуманитарной помощи, в том числе для людей, находящихся в пунктах временного размещения.

Караваев рассказал, что компании – члены АКОРТ добровольно ограничили торговую наценку до 5% на более чем 20 категорий социально значимых товаров, а часть продукции может реализовываться даже с нулевой или отрицательной наценкой. Например, закупочная стоимость моркови в конце марта на 11% превышала ее цену на полках магазинов. Аналогичная ситуация наблюдалась и по другим товарам из так называемого «борщевого набора».

О начале снижения цен на российском потребрынке заявлял «Известиям» 6 апреля специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, через два-три месяца также возможно небольшое падение цен, в пределах 5–7%.

На следующий день доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в результате укрепления рубля цены на продукты могут корректироваться, но для их возвращения на прежний уровень нужно восстановление прежних, стабильных цепочек поставок товаров или поиск новых рынков с такими же условиями ценообразования. В то же время он сказал, что цены на продукты вряд ли вернутся сейчас к уровням февраля — конъюнктура иная.

Укрепление рубля продолжается уже не первую неделю. На торгах в пятницу, 8 апреля, курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября, а курс евро впервые с июня 2020 года понизился до 78 рублей. Накануне курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, а евро — ниже 84 рублей впервые с 30 декабря.

Рост цен произошел после новых санкций Запада против России, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию в Донбассе. Как тогда уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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