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Юрист объяснила порядок получения пенсии по наследству

Адвокат Рыжкова: накопительная часть пенсии наследуется при смерти до ее назначения
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Родственники умершего пенсионера в ряде случаев имеют право получить пенсионные выплаты по наследству. Такое заявление сделала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова в воскресенье, 10 апреля.

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Во время открытия наследственного дела нотариусы делают, как правило, запросы в Пенсионный фонд России для установления наличия или отсутствия сумм, которые должны быть выплачены наследникам.

«Если наследники не обращаются к нотариусу, они часто пропускают срок для получения выплат, так как не знают о своем праве на деньги», — отмечает адвокат.

Страховую пенсию наследодателя могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживают вместе с пенсионером. Чтобы организовать приобретение этих выплат, они должны обратиться в местный филиал Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр (МФЦ).

Там они смогут узнать информацию по суммам в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, рассказала адвокат изданию «Прайм».

Также эксперт заметила, что накопительная часть пенсии может быть унаследована в случае, если наследователь умер до назначения ему пенсии.

«Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится», — заключила Рыжкова.

9 апреля директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала о том, как возраст россиян влияет на накопительную часть пенсии. Для расчета размера накопительной пенсии употребляют так называемый возраст дожития — условную величину, которую закон определяет на основании статистики о средней продолжительности жизни российских пенсионеров, пояснила она.

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