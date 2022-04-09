Россиянам рассказали о влиянии возраста на размер пенсии

Для расчета размера накопительной пенсии употребляют так называемый возраст дожития — условную величину, которую закон определяет на основании статистики о средней продолжительности жизни российских пенсионеров, рассказала в субботу, 9 апреля, директор НПФ «Будущее» Светлана Касина.

По ее словам, накопительная пенсия назначается для выплат пенсионеру на пожизненной основе вне зависимости от того, сколько он проживет. Ее величина определяется делением размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты, рассказала она агентству «Прайм».

При этом до 2021 года ожидаемый период выплаты увеличивался на шесть месяцев каждый год, но в конце 2021 года был зафиксирован законодателями на отметке в 22 года, замечает Касина.

«Математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае размер назначаемой накопительной пенсии как минимум не уменьшится», — объяснила эксперт.

В дальнейшем при росте продолжительности жизни пенсионеров стоит ожидать увеличения ожидаемого периода выплаты на шесть месяцев за год, как и раньше, подытожила Касина.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в нынешней ситуации в стране важно поддержать людей, поэтому соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы.

4 апреля он рассказал о новом порядке назначения пенсии по инвалидности. Для получения положенной выплаты больше не понадобится тратить время на подачу заявлений. Она будет назначаться автоматически, выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности, заявил Мишустин.