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В результате обстрела ВСУ были ранены 13 мирных жителей Мариуполя

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В результате обстрела Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на освобожденной территории Мариуполя в субботу, 9 апреля, получили ранения 13 мирных жителей. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
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«Поступила информация о ранении 13 мирных жителей на освобожденной ранее территории н.п. Мариуполь: мужчины: 1972, 2004, 1978, 2004, 1973 г.р.; женщины: 1963, 1967, 1958, 1946, 1999, 1953 г.р. Анкетные данные еще двух пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 апреля, в в представительстве ДНР в СЦКК ДНР проинформировали, что украинская сторона обстреляла Ясиноватую из «Градов». Корреспондент телеканала «Известия» показал последствия обстрела. Атака с украинской стороны была совершена утром 8 апреля. Один из снарядов попал в здание городской администрации. Журналист рассказал о повреждении порядка 40 окон, также сообщил о прилетевшем снаряде в крышу.

9 апреля в Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам массированных обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов ДНР и ЛНР. Следователи отметили, что в ДНР за период 7-8 апреля были убиты 14 мирных гражданах и 38 ранены, среди них двое несовершеннолетних детей. Обстреляны Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь, Федоровка Амвросиевского района.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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