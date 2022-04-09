СК возбудил уголовные дела после нового обстрела Донбасса со стороны ВСУ

В Следственном комитете Российской Федерации сообщается о возбуждении двух уголовных дел по фактам массированных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов ДНР и ЛНР. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства в субботу, 9 апреля.

«В Донецкой Народной Республике в период с 7 по 8 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства», — отмечают в СК России.

Следователи информируют о 14 убитых мирных гражданах и 38 раненных, среди которых двое несовершеннолетних детей.

«Повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детское образовательное учреждение в городе Макеевке ДНР, а также водозаборная станция в городе Стаханове и газопровод в городе Первомайске ЛНР», — дополняют в комитете.

В ДНР были обстреляны Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь, Федоровка Амвросиевского района. В Луганской Народной Республике обстрелам подверглись города Стаханов, Первомайск, а также населенные пункты Калиново и Донецкий.

Дела возбуждены по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, а также о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Ведомство сообщает о продолжении своей работы по фиксации подобных инцидентов, а причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

8 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская сторона обстреляла Ясиноватую из «Градов». Корреспондент телеканала «Известия» показал последствия обстрела. Атака с украинской стороны была совершена утром 8 апреля. Один из снарядов попал в здание городской администрации. Журналист рассказал о повреждении порядка 40 окон, также сообщил о прилетевшем снаряде в крышу.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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