Прямой эфир
Мир
Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины
Интернет
Комиссия Госдумы планирует ограничить способы заработка Google в России
Мир
Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
Мир
В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
Мир
Германия достигла предела в поставках оружия Украине
Мир
В Днепропетровской области ракетными ударами уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Мир
В Минобороны РФ заявили о готовящейся Киевом провокации в Ирпене
Мир
В ДНР сообщили об ударе «Градами» по Донецку
Туризм
Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей
Экономика
Заявки покупателей ЕС на прокачку газа через Украину начали снижаться
Политика
В Крыму призвали национализировать активы организаторов блокады полуострова
Сюжет:

СК возбудил уголовные дела после нового обстрела Донбасса со стороны ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Следственном комитете Российской Федерации сообщается о возбуждении двух уголовных дел по фактам массированных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов ДНР и ЛНР. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства в субботу, 9 апреля.

Суд да дело: к чему призывали на Западе до признания ДНР и ЛНР
Москва в ответ на предложения по урегулированию конфликтов получала только угрозы

«В Донецкой Народной Республике в период с 7 по 8 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства», — отмечают в СК России.

Следователи информируют о 14 убитых мирных гражданах и 38 раненных, среди которых двое несовершеннолетних детей.

«Повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детское образовательное учреждение в городе Макеевке ДНР, а также водозаборная станция в городе Стаханове и газопровод в городе Первомайске ЛНР», — дополняют в комитете.

В ДНР были обстреляны Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь, Федоровка Амвросиевского района. В Луганской Народной Республике обстрелам подверглись города Стаханов, Первомайск, а также населенные пункты Калиново и Донецкий.

Дела возбуждены по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, а также о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Ведомство сообщает о продолжении своей работы по фиксации подобных инцидентов, а причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

8 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская сторона обстреляла Ясиноватую из «Градов». Корреспондент телеканала «Известия» показал последствия обстрела. Атака с украинской стороны была совершена утром 8 апреля. Один из снарядов попал в здание городской администрации. Журналист рассказал о повреждении порядка 40 окон, также сообщил о прилетевшем снаряде в крышу.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022