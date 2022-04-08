Последствия обстрела Ясиноватой сняли на видео

Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал последствия обстрела города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Атака с украинской стороны была совершена утром в пятницу, 8 апреля. Один из снарядов попал в здание городской администрации.

«Здесь повреждено около 40 окон, виден прилет в крышу», — рассказал журналист.

Еще один снаряд попал в здание детской поликлиники. Главврач больницы в Ясиноватой Сергей Джеломанов рассказал «Известиям», что в момент момент находился на дежурстве. По его словам, лишь по счастливой случайности никто из персонала и посетителей медицинского учреждения не пострадал.

Глава городской администрации Дмитрий Шевченко, в свою очередь, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают социальные объекты. При этом, по его оценке, за последние дни обстрелы стали практически беспрерывными.

8 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинская сторона обстреляла Ясиноватую из «Градов».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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