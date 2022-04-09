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Россия доставила почти 10 тыс. т гуманитарной помощи на Украину

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Россия в рамках продолжающейся работы по оказанию помощи мирному населению Донбасса и Украины доставила в регион почти 10 тыс. т гуманитарной помощи. Такое заявление 9 апреля сделал Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию в Telegram-канале.

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«Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9977,3 т гуманитарных грузов, проведена 781 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки — девять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 197 т предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», — говорится в заявлении.

Представители органа подчеркивают, что российские военные делают всё возможное для создания условий по безопасной эвакуации мирных жителей. Ежедневно работают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Отдельные коридоры предоставляются иностранным гражданам.

Констатируется также то, что киевские власти продолжают пренебрегать вопросами эвакуации мирного населения и продолжают удерживать в качестве живого щита 6362 иностранных гражданина из 13 государств.

8 апреля корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как российские войска доставляют гуманитарную помощь в освобожденный Изюм. Весь груз был передан жителям. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и продуктовые наборы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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