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Google объяснил блокировку канала «Дума ТВ» в YouTube соблюдением закона о санкциях

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Блокировка YouTube-канала Госдумы «Дума ТВ» связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили в компании.

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«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — сообщили в компании.

О блокировке YouTube-канала «Дума ТВ» стало известно ранее в этот день. В Telegram-аккаунте «Видео Дума» сообщили, что на YouTube-канале было свыше 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокировка думского канала является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о возможности YouTube оказаться вне закона в РФ после блокировки канала.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США ведут информационную войну против российских государственных ресурсов. По его словам, происходит целенаправленное выбивание из YouTube той информации, тех мнений и суждений, которые не совпадают с позицией США.

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC, которая владеет интернет-сервисом YouTube, в срочном порядке восстановить доступ к каналу Госдумы РФ «Дума ТВ».

Телеканал «Дума ТВ» был создан Госдумой в 2017 году для информирования граждан РФ о деятельности нижней палаты российского парламента.

7 апреля Роскомнадзор принял решение ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства России. Как подчеркнули в ведомстве, принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

C апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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