Waitrose ограничила продажу подсолнечного масла в Британии

Британская продуктовая сеть Waitrose ввела ограничение на покупку подсолнечного масла в своих магазинах. Такой информацией поделилось 8 апреля английское издание Daily Mail.

Сеть супермаркетов начала нормировать количество покупаемого клиентами растительного масла из-за дефицита.

«Мы хотим, чтобы у клиентов по-прежнему был выбор растительного масла, поэтому мы просим их покупать не более двух единиц каждого масла», — говорится в заявлении компании.

5 апреля издание Daily Mail сообщило о рекордном росте цен на продукты в Соединенном Королевстве на 30%. Произошло это на фоне повышения цен на топливо, спровоцированном антироссийскими санкциями.

27 марта стало известно о том, что жители Германии столкнулись с дефицитом некоторых продуктов. Проблемы возникли на фоне антироссийских санкций. Не хватает растительного масла, макарон и муки. Продавцы вынуждены ограничивать покупателей, соответствующие объявления вешают прямо под товаром.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.