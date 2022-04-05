СМИ сообщили о росте цен на продукты в Великобритании на 30%

В Великобритании цены на продукты питания стремительно растут. На фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%, написала 3 апреля газета Daily Mail.

«Стоимость продуктов сейчас на 5,2% выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов», — отмечается в материале.

Как пишет издание, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%, растительное масло — на 50–70%.

По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, чьи слова приводит газета, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен.

Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах. Кроме того, поставки пострадали из-за ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле, уточняется в материале.

В конце марта сообщалось о дефиците ряда продуктов в супермаркетах Германии. Как 27 марта написала газета Bild am Sonntag, в одном из магазинов в немецком городе Штутгарт из-за нехватки подсолнечного масла произошла ссора между покупателями, которая закончилась вызовом полиции. Продавец отказался пробивать более одной бутылки масла на человека. Аналогичный случай до этого произошел в супермаркете в Баварии, где один из посетителей не смог купить 500 кг муки и 150 л рапсового масла, так как таких объемов не оказалось на складе. Кроме того, отмечает Bild am Sonntag, некоторые продавцы завышают цены на продукты.

Ранее, 28 марта, ООН предупредила об угрозе голода в ряде стран из-за введения антироссийских санкций. В организации отмечали, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла. В итоге из-за перебоев с поставками базовых продуктов отмечается общемировой тренд на рост цен.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, которое он высказал 5 апреля в интервью изданию «Прайм», перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе и Штатах также существенно усилилась.

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