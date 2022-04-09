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В Минобороны сообщили о заблокированных в Мариуполе иностранных наемниках

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Минобороны России заявило о перехвате российскими военными в Мариуполе радиопереговоров иностранных наемников на нескольких европейских языках, сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков Вооруженных сил Украины в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся еще на шести в основном европейских иностранных языках», — рассказал он.

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По его словам, данные российских военных показывают, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом из мирных граждан».

Генерал-майор подчеркнул, что город будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) и подразделениями Вооруженных сил России.

Накануне стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

Также в этот день командир 3-го взвода 4-й роты ДНР с позывным «Змей» рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину об обстрелах украинскими войсками мест скопления мирных жителей. Одним из этих мест, по его словам, является больница в Мариуполе, откуда вывозят оставшихся пациентов.

7 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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