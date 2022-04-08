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Боец ДНР рассказал о стрельбе ВСУ по мирным жителям Мариуполя

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Командир 3-го взвода 4-й роты Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Змей» рассказал 8 апреля корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину об обстрелах украинскими войсками мест скопления мирных жителей. Одним из этих, мест, по его словам, является больница в Мариуполе, откуда вывозят оставшихся пациентов.

«У нас семь человек еще остались в другом крыле больницы. Там лежачие. Их надо будет вывозить на носилках, остальные сами могут выйти. Еще часть людей осталась в тубдиспансере, их тоже надо вывозить, потому что они все лежачие. А так в принципе всех вывезли, то есть людей здесь нет», — рассказал он.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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Боец рассказал, что украинские снайперы вычисляют места скопления людей с помощью квадрокоптеров.

«Снайперы работают, нечасто, но ожидать можно всего, чего угодно. И обстреливают, и вычисляют квадрокоптерами. Пристрелка ведется именно там, где скопление людей, эвакуация», — отметил «Змей».

7 апреля глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

В тот же день стало известно, что российские морские пехотинцы и военнослужащие народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Это решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе.

Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании их суверенитета.

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