Европейский совет принял пятый пакет мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, заявил в пятницу, 8 апреля, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Согласно итоговому релизу, Евросоюз (ЕС) вводит запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят или экспортируются из России с августа 2022 года. Также вводится запрет на доступ в порты ЕС судам под флагом России. Исключения — суда с грузами сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоресурсов и запрет на любые российские и белорусские автотранспортные перевозки.

Пакет санкций также включает меры по запрету на экспорт авиатоплива и других товаров, таких как компьютеры и полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, машины и транспортное оборудование, а также запрет на импорт такой продукции, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

По подсчетам еврокомиссаров, согласованные запреты на экспорт и импорт достигают €10 млрд и €5,5 млрд.

Кроме того, вводится полный запрет на операции четырех ключевых российских банков, на долю которых приходится 23% рыночной доли российского банковского сектора, говорится в документе Евросоюза.

8 апреля старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился мнением о том, что принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций не соответствует его интересам. По словам эксперта, решение о запрете доступа в порты ЕС зарегистрированным в России судам создаст трудности в логистике, но со стороны РФ «развязки будут найдены».

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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