Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Экономика
Правительство РФ выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Экономика
ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Культура
Киноакадемия США на 10 лет отстранила Уилла Смита от участия в мероприятиях
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Экономика
В «Аэрофлоте» рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров
Сюжет:

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский совет принял пятый пакет мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, заявил в пятницу, 8 апреля, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

Согласно итоговому релизу, Евросоюз (ЕС) вводит запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят или экспортируются из России с августа 2022 года. Также вводится запрет на доступ в порты ЕС судам под флагом России. Исключения — суда с грузами сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоресурсов и запрет на любые российские и белорусские автотранспортные перевозки.

Пакет санкций также включает меры по запрету на экспорт авиатоплива и других товаров, таких как компьютеры и полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, машины и транспортное оборудование, а также запрет на импорт такой продукции, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

По подсчетам еврокомиссаров, согласованные запреты на экспорт и импорт достигают €10 млрд и €5,5 млрд.

Кроме того, вводится полный запрет на операции четырех ключевых российских банков, на долю которых приходится 23% рыночной доли российского банковского сектора, говорится в документе Евросоюза.

8 апреля старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился мнением о том, что принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций не соответствует его интересам. По словам эксперта, решение о запрете доступа в порты ЕС зарегистрированным в России судам создаст трудности в логистике, но со стороны РФ «развязки будут найдены».

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022