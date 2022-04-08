Аналитик назвал новые санкции против России не соответствующими интересам ЕС

Принятие Евросоюзом (ЕС) пятого пакета антироссийских санкций не соответствует интересам ЕС. Такое мнение высказал в пятницу, 8 апреля, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Сами санкции были приняты с очень большим скрипом. Было много несогласных, можно только догадываться, какие рычаги давления применили США», — заявил Оленченко в беседе с RT.

По словам эксперта, решение о запрете доступа в порты ЕС зарегистрированным в России судам создаст трудности в логистике, но со стороны РФ «развязки будут найдены».

Оленченко подчеркнул, что Евросоюз подорвал свою репутацию торгового и экономического партнера. Он отметил, что объединение стало «исполнителем интересов» других стран и других кругов.

Ранее в этот день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия, сообщается на сайте kp.ru.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Рестрикции также не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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