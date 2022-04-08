Прямой эфир
Общество
Кожный тест на клеточный иммунитет к коронавирусу признали безопасным
Мир
Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
Общество
Гражданскую панихиду по Жириновскому продлили из-за большого количества людей
Мир
В ЕК заявили о создании платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза
Интернет
Госдума снизит налоги на интеллектуальную собственность
Экономика
Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных
Экономика
Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю
Мир
В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России
Мир
В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада
Экономика
Япония объявила о дополнительных санкциях против России 
Мир
Евросоюз расширил черный список в отношении России и Белоруссии
Сюжет:

Аналитик назвал новые санкции против России не соответствующими интересам ЕС

Аналитик Оленченко назвал новые санкции против России не соответствующими интересам ЕС
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятие Евросоюзом (ЕС) пятого пакета антироссийских санкций не соответствует интересам ЕС. Такое мнение высказал в пятницу, 8 апреля, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

«Сами санкции были приняты с очень большим скрипом. Было много несогласных, можно только догадываться, какие рычаги давления применили США», — заявил Оленченко в беседе с RT.

По словам эксперта, решение о запрете доступа в порты ЕС зарегистрированным в России судам создаст трудности в логистике, но со стороны РФ «развязки будут найдены».

Оленченко подчеркнул, что Евросоюз подорвал свою репутацию торгового и экономического партнера. Он отметил, что объединение стало «исполнителем интересов» других стран и других кругов.

Ранее в этот день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия, сообщается на сайте kp.ru.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Рестрикции также не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022