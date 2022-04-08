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Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»

Генерал Мизинцев заявил, что Россия передала Украине спасательное судно «Сапфир»
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Россия на безвозмездной основе передала Украине спасательное судно «Сапфир». Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что район передачи был согласован с Международной морской спасательной службой.

«8 апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно «Сапфир» в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — заявил Мизинцев.

По его словам, Киев не хочет вести диалог по вопросу обеспечения безопасного выхода иностранных кораблей. При этом Москва полностью обеспечивает гражданское судоходство в Черном, Азовском и Средиземном морях.

Мизинцев отметил, что Международной морской организации и руководству судоходных компаний не удалось повлиять на власти Украины ради деблокирования иностранных кораблей в портах страны.

Ранее, 24 марта, Россия заявила, что создает гуманитарный коридор для выхода 67 иностранных судов из украинских портов. Отмечается, что протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения — 3 мили. Время действия коридора: ежедневно с 08:00 до 19:00 мск начиная с 25 марта.

В Минобороны РФ также сообщили, что созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность не позволяет судам безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море.

Подчеркивается, что созданные украинской стороной минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт. Также существует угроза обстрела Вооруженными силами Украины судов, следующих по рекомендованным путям. Со стороны РФ никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается.

До этого, 19 марта, в ФСБ РФ сообщили, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным спецслужбы, из-за шторма стали происходить обрывы тросов, соединяющих мины с донными якорями. Под воздействием ветра и течения мины свободно перемещаются в западной части Черного моря, отметили в ФСБ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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