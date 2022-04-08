Росстат предварительно оценил численность населения России в 147 млн человек

В России по состоянию на 1 октября 2021 года численность населения составляет 147 млн человек. Об этом сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков со ссылкой на предварительные данные Всероссийской переписи населения.

Он уточнил, что конечные данные могут отличаться на 500 тыс. человек в большую или меньшую сторону.

В 2010 году показатель численности населения составил 145,14 млн человек.

При этом текущая оценка численности населения оказалась более чем на 1 млн человек выше оперативной административной оценки, которая на 1 октября 2021 года находилась на уровне 145,8 млн человек. Как заверил Малков, такое расхождение является традиционным.

Такой эффект обусловлен погрешностью учета миграции. Так, в 2010 году перепись показала численность населения на 1 млн человек больше административной оценки, а в 2002 году — разница составила 1,8 млн.

Согласно предварительным данным, численность населения Москвы выросла с 2010 года примерно до 13 млн человек. Тогда в российской столице жили 11,7 млн человек. Численность населения Санкт-Петербурга составила 5,6 млн, тогда как в 2010-м этот показатель равнялся 4,9 млн.

Итоговые результаты оценки численности населения обнародуют в мае 2022 года, а до конца года появятся все результаты переписи.

В январе 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте населения Москвы на 1,5 млн за десятилетие. По его словам, это происходит уже на протяжении многих десятилетий: столица прирастает примерно на миллион человек за 10 лет.

При этом в декабре прошлого года стало известно об увеличении численности жителей сельской местности. Так, «Известия» ознакомились с исследованием Россельхозбанка и выяснили, что в течение 2014–2020 годов в 14 регионах России численность сельских жителей выросла на 0,4 млн человек. Такие результаты сопоставимы с появлением на карте страны города размером с Брянск, Белгород или Владимир.

Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах, а также дома с помощью специалистов-переписчиков. В 2021 году впервые за всю историю граждане России могли самостоятельно заполнить анкету на портале «Госуслуги».