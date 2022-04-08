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Росстат предварительно оценил численность населения России в 147 млн человек

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В России по состоянию на 1 октября 2021 года численность населения составляет 147 млн человек. Об этом сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков со ссылкой на предварительные данные Всероссийской переписи населения.

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Он уточнил, что конечные данные могут отличаться на 500 тыс. человек в большую или меньшую сторону.

В 2010 году показатель численности населения составил 145,14 млн человек.

При этом текущая оценка численности населения оказалась более чем на 1 млн человек выше оперативной административной оценки, которая на 1 октября 2021 года находилась на уровне 145,8 млн человек. Как заверил Малков, такое расхождение является традиционным.

Такой эффект обусловлен погрешностью учета миграции. Так, в 2010 году перепись показала численность населения на 1 млн человек больше административной оценки, а в 2002 году — разница составила 1,8 млн.

Согласно предварительным данным, численность населения Москвы выросла с 2010 года примерно до 13 млн человек. Тогда в российской столице жили 11,7 млн человек. Численность населения Санкт-Петербурга составила 5,6 млн, тогда как в 2010-м этот показатель равнялся 4,9 млн.

Итоговые результаты оценки численности населения обнародуют в мае 2022 года, а до конца года появятся все результаты переписи.

В январе 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте населения Москвы на 1,5 млн за десятилетие. По его словам, это происходит уже на протяжении многих десятилетий: столица прирастает примерно на миллион человек за 10 лет.

При этом в декабре прошлого года стало известно об увеличении численности жителей сельской местности. Так, «Известия» ознакомились с исследованием Россельхозбанка и выяснили, что в течение 2014–2020 годов в 14 регионах России численность сельских жителей выросла на 0,4 млн человек. Такие результаты сопоставимы с появлением на карте страны города размером с Брянск, Белгород или Владимир.

Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах, а также дома с помощью специалистов-переписчиков. В 2021 году впервые за всю историю граждане России могли самостоятельно заполнить анкету на портале «Госуслуги».

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