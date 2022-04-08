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Авербух объявил о начале тренерской карьеры

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Серебряный призер Олимпийских игр – 2002 в танцах на льду, фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух решил приступить к активной тренерской деятельности. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

«Большой спорт и ледовые шоу — это абсолютно разные вещи»
Фигурист Илья Авербух — о высоких технологиях, деньгах и творческом азарте

Как рассказал хореограф-постановщик, он открыл школу танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновение», принадлежащем школе Нины Мозер.

«Я начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой (хореограф-постановщик, которая является соавтором ледовых проектов Авербуха с 2006 года. — Ред.). Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду. Это полноценная тренерская работа», — заявил Авербух изданию «Газета.Ru».

Спортсмен надеется, что новое занятие не скажется не его проектах по продюсированию. Он также добавил, что уже сейчас работает по новому графику — с 8 до 10 часов выступает в качестве тренера на утренних тренировках, а уже потом окунается в совершенно другую, обычную для себя работу.

«Конечно, тренерская деятельность требует не только два часа в день, но сейчас я работаю в таком режиме», — пояснил Авербух.

Ранее 14 февраля Илья Авербух, комментируя решение арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде-2022 заявил, что оно достойно уважения.

До этого 4 февраля фигурист назвал блестящим выступление российских спортсменов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в парном катании на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине.

Илья Авербух закончил спортивную карьеру в 2003 году. Он выступал в танцах на льду в паре со своей супругой, фигуристкой Ириной Лобачевой, а также с фигуристкой Мариной Анисиной. Является серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, чемпионом России (1997, 2000–2002).

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